شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بمقاطعة فيلم "Scream VII" بعد طرد النجمة ميليسا بسبب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطالب محبين سلسلة Scream، المشاهدين إلى مقاطعة السلسلة السينمائية بعد طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من فيلم Scream VII بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تم استبعاد باريرا، التي لعبت شخصية Sam Carpenter في فيلم Scream وتكملة Scream VI لعام 2022، من الدفعة السابعة القادمة بعد كتابتها منشورًا على حسابها على موقع الصور إنستجرام لدعم فلسطين.



ميليسا باريرا

ومن خلال خاصية ستورى إنستجرام، كتبت الممثلة المكسيكية المولد: “أنا أيضًا أتيت من بلد مستعمرة، فلسطين سوف تكون حرة، لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور”.

وأضافت باريرا في منشور آخر: "يتم التعامل مع غزة حاليًا كمعسكر اعتقال، ينحشر الجميع معًا، بلا مكان يذهبون إليه، لا كهرباء ولا ماء، والناس لم يتعلموا شيئا من تاريخنا، وكما هو الحال مع تاريخنا، لا يزال الناس يراقبون كل ما يحدث بصمت، هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي".

وادعت باريرا أن هناك "رقابة" في وسائل الإعلام الغربية والتي "تظهر فقط الجانب الآخر" من الصراع من وجهة نظر إسرائيل، كما ذكر موقع Variety أن باريرا "تم إسقاطها بهدوء" من الامتياز، أكدت شركة الإنتاج Spyglass أنها تم التخلي عنها بسبب المنشورات.

وجاء في بيان Spyglass: “موقف Spyglass واضح بشكل لا لبس فيه: ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ ويتحول إلى خطاب كراهية".