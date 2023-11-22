شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الفنى وتشارك فى 3 أفلام.. عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة أيتن عامر اليوم بعيد ميلادها، وتعيش أيتن عامر حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، وأيضا تشارك متابعيها عبر حسابها على انستجرام صور من حياتها اليومية وكواليس تصوير أفلامها الجديدة بجانب دعمها الدائم للقضية الفلسطينية.

حيث تصور أيتن فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنورو جمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.

وتجسد الفنانة آيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية،

كما نشرت صورة تحتفل بعيد ميلادها، ودخل عدد من النجوم يهنئونها ومتمنيين لها المزيد من النجاح والسعادة، ثم نشرت فيديو ترد على كل من الانتقادات التى وجهت لها بعد الترويج لأعمالها.

وقالت آيتن: "بلاش نزايد على بعض من فضلكوا أنا بقالى شهر و نص مبنزلش حاجة على الاكونت غير لدعم القضية وعندى فيلم فى السينما نزلت له بوست لقيت هجوم مش طبيعى من فضلكوا افهموا أن ده شغلنا زى ما كلكوا بتمارسوا شغلكم عادى وبلاش نزايد على بعض".

وعرض لأيتن عامر مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.