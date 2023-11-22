ليوناردو دي كابريو يتحدث عن أمنية يتوّج بها أعوامه الخمسين… هذا ما كشفه في حديث تلفزيوني

كشف الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو عن أمنية لديه كان يرغب بتحقيقها قبل بلوغه عامه الخمسين، وذلك أثناء حلوله ضيفًا برفقة الممثلة ليلي جلادستون على محطة “ABC News “ في لقاء تلفزيوني مع مقدم البرامج كريس كونيلي، أعقب احتفاله ببلوغه عامه التاسع والأربعين في ١١ نوفمبر الجاري. فعلى هامش الحوار وأثناء تطرقه الى أحدث أفلامه ” Killers Of The Flower Moon”، سأل كونيلي ضيفه النجم الأميركي عن أهدافه قبل بلوغه عامه الخمسين العام المقبل، فأجاب” مجرّد فيلم آخر”، ما يعني رغبته بتجسيد شخصية جديدة ومختلفة عمّا سبّق وقدّمه للسينما.

وفي معرض اللقاء، أشار المذيع كونيلي الى سرعة السنوات التي مرّت في حياة دي كابريو، طارحًا عليه السؤال التالي “لقد بلغت التاسعة والأربعين، كيف حدث ذلك؟”، فردّ عليه الممثل العالمي “لست أدري، كما نتحدث منذ لحظات عن مقابلتنا الأولى، لقد مرّ عليها ٣٠ عامًا”.

وفي أحدث أفلامه ” Killers Of The Flower Moon”، يتعاون دي كابريو مع المخرج مارتن سكورسيزي في إنتاج سينمائي ضخم اقتبست أحداثه من رواية ديفيد جران تحمل عنوان الفيلم نفسه، مستوحاة من القصة الحقيقية لزمن الإرهاب في عشرينيّات القرن الماضي، ضمن سلسلة من جرائم القتل لأعضاء قبيلة في الولايات المتحدة، يتولى التقصي عنها والتحقيق فيها المكتب الفديرالي.