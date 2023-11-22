ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو للصحافية اللبنانية فرح عمر، والتي إستشهدت وزوميلها المصولا ربيع المعماري نهار أمس، جراء قصف إسـ رائيلي إستهدفهم مباشرة.

ويعد هذا الفيديو، الفيديو الأخير الذي أرسلته فرح لوالدتها قبل رحيلها، وظهر فيها المصور ربيع وهو يطمئن والتدها ويؤكد أن الوضع هادئ وأنهم سيحضور ليتناول الغداء.

هذا الفيديو أدمى قلوب المتابعين، وعبروا عن مدى تأثرهم به.

وقد أحدث خبر استشهاد الزميلين فرح عمر وربيع المعماري ضجة كبيرة بين الجمهور، الذين نعوهما بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر تحت عنوان الفيديو الأخير.. هذا ما أرسلته فرح عمر لوالدتها قبل إستشهادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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