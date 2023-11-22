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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت السيدة ميراي مقدسي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر تشرين الثاني من عام 1976، أي أنه أصبح يبلغ من العمر 47 عاماً، وشاركت الجمهور صورة بالغة الرومانسية تجمعهما.
وعلقت ميراي على الصورة قائلة: "وائل حبيبي كل عام وانت الحياة كل عام وأنا معك بكل حرف وكل نبض، كل عام وأنت حبيبي وسندي وانت إلى روحي الأقرب كل عام وأنت في قلبي أمكن كل عام وانت نبضي الأغلى كل يوم ونحن معًا من أمنياتنا أقرب، كل عام وأنت سبب سعادتي أحبك موت ياحبيبي".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاده برومانسية.. وهذا عمره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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