زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاده برومانسية.. وهذا عمره!

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت السيدة ميراي مقدسي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر تشرين الثاني من عام 1976، أي أنه أصبح يبلغ من العمر 47 عاماً، وشاركت الجمهور صورة بالغة الرومانسية تجمعهما.



وعلقت ميراي على الصورة قائلة: "وائل حبيبي كل عام وانت الحياة كل عام وأنا معك بكل حرف وكل نبض، كل عام وأنت حبيبي وسندي وانت إلى روحي الأقرب كل عام وأنت في قلبي أمكن كل عام وانت نبضي الأغلى كل يوم ونحن معًا من أمنياتنا أقرب، كل عام وأنت سبب سعادتي أحبك موت ياحبيبي".