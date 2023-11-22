دانييلا رحمة وجوزيف عطية ونانسي عجرم وغيرهم.. نجوم الفن يهنئون لبنان بعيد الإستقلال

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل نجوم الفن مع ذكرى عيد إستقلال لبنان الذي يصادف السيوم في الـ 22 من تشرين الثاني.



ومن بين الفنانين، كتبت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر حسابها الخاص: ي"ا ريت منعيّد بلا حروب ووجع ومشاكل!! اليوم وكل يوم بتمنالك يا وطني استقلال حقيقي عن كل احتلال واعتداء، استقلال بيشبهك وبيلبق لأرض الأرز".

أما الفنان اللبناني جوزيف عطية فقال: "لبنان جنّة مقدّسة.. هيدي وصيّة مكرَسة، مجد الرّب حاميها".

الفنان ناصيف زيتون قال: "الحياة، الفن، الكرم، الجمال، الثقافة … بقلبك يا لبنان".

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كتبت: "بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجايي باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي".

كذلك الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فقالت: "الله يحمي لبنان وكل لبناني بهالظروف الصعبة يلي عم نمرّ فيها وانشالله السنة الجاية نحتفل باستقلال لبنان بسلام".

والفنانة اللبنانية إليسا قالت: "ما من إستقلال و أرضنا مستباحة ، ما من إستقلال و دم أبناؤنا مهدور كل يوم ، ما من إستقلال و أجندات الكون تنفذ على أرضنا ، ألوف الفرح الذين إستشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الإستقلال … الأتي لا محالة".