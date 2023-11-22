ابدأ حلمك.. رئيس هيئة قصور الثقافة يكرم المخرج أحمد السيد

ياسر رشاد - القاهرة - كرّم المحاسب عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، المخرج أحمد السيد، مدرب التمثيل بمشروع ابدأ حلمك.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لتخريج 80 متدربًا من أبناء مدينتي الخارجة و الداخلة، ضمن مشروع ابدأ حلمك الذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى أولى محافظات المشروع بالمرحلة الثالثة، الوادى الجديد، والذى يأتي استكمالاً لفعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

وفى حضور والدكتور هاني كمال، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

وانتهت مساء الثلاثاء بمسرح قصر ثقافة موط، فعاليات حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الداخلة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وعبر المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك"، موضحاً أن العرض المسرحى المقدم هو نتاج ما وصل إليه مشروع "ابدأ حلمك" مع المتدربين على كيفية التمثيل والغناء والرقص، ويعد إضافة جديدة للمشروع.



تلى ذلك عرض "حياة"، نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور، بمشاركة 40 متدربا من أبناء الداخلة، حيث قدم المتدربون أشعار صلاح جاهين ومربعات ابن عروس وعبد الرحمن الأبنودي، إلى جانب إستلهام عدد من التابلوهات والرقصات من أعمال فرقة رضا مثل حلاوة شمسنا.

تم تكريم التنفيذيين من الهيئة والمحافظة وفرع ثقافة الوادي الجديد وكافة الجهات المشاركة، وتكريم دفعة ابدأ حلمك من أبناء المدينة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

بدأ العمل في مشروع "ابدأ حلمك" شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار 40 متدربا لكل موقع.

وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد.

والتدريب على الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.

يذكر أن المخرج احمد السيد حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم تمثيل وإخراج) تمهيدي ماجستير (دبلوم إخراج درامي) عضو فرقة الغد للعروض المصرية (سابقا)- مخرج بالمسرح القومى المصرى - عضو لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة (سابقا)- المدير الفنى لعيد الفن مارس2013 عضو اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح -رئيس مجموعة مهرجانات (كيميت) -مدير مسرح اوبرا ملك (سابقا) -العمل كمدرب للتمثيل - للممثلين (المحترفين- للمبتدئين- للمطربين- للمودل - للراقصين) للتدريب على فنون الاداء- (كاستنج دايركتور) فى الاعمال التليفزىونيه- مدرب التمثيل فى مسلسل باب الخلق - مدرب ( التمثيل للكاميرا ) معالج بالسيكودراما - والعلاج النفسى بالدراما مدرب تمثيل مسلسل (اختيار اجبارى )- مخطط عام للسياسات الثقافية ( الصناعات الثقافية )- وعضو اساسى لمجموعة محور الثقافة بخطة التتنمية المستدامه لمصر 2030- مدرب لمسرح المقهورين (اوجوستوابوال )- مدرب لتطوير الادوات التعبيرية وفنون الاداء لسن تحت عشرين.. وعضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر.