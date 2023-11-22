موسم الرياض 2023|أصوات نسائية من نوع خاص في "هي سعودية".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ليلة غنائية نسائية توفرها فعاليات موسم الرياض 2023، حملت عنوان “هي سعودية”، التي تتضمن أصوات جديدة إيمانًا بموهبة المرأة السعودية في المجالات الفنية كافة.

موعد حفل هي سعودية ونجومه

يقام حفل “هي سعودية” في الـ 22 من نوفمبر الجاري على مسرح أنغامي لاب مع الفنانة نجد والفنانة سلوى، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.