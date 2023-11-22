شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من براد بيت بعد هجوم ابنه بالتبنى عليه ووصفه بـ "الفظيع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن براد بيت قد رد الليلة الماضية بعد أن وصفه ابنه بالتبني بأنه "حقير عالمي" و"إنسان فظيع" في منشور مثير للجدل على موقع إنستجرام، ووصف باكس جولي بيت، 19 عامًا، والده بأنه "شخص فظيع وحقير"، ويجعل أطفاله الأربعة الصغار "يرتعدون خوفًا"في تغريدة متفجرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الأب.

ونشر باكس انتقادات لبيت في "استوري" بحسابه الخاص على موقع إنستجرام عندما كان عمره 16عاما، زاعما أن الحياة مع نجم هوليوود كانت "جحيما مستمرا"، حسبما كشف موقع ديلي ميل .

الآن، بعد أن تم نشر المنشور الذي عمره ثلاث سنوات، زعمت مصادر قريبة من براد بيت أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا يجد أن الامر "محبط ".

وقال مصدر مقرب من بيت لصحيفة ذا صن: "إنه أمر محبط أن نرى براد يتم تصويره على أنه شخص سيئ.. وخاصة عندما يكون ذلك بعيدًا عن الحقيقة". وأضاف المصدر أن بيت يكن "احترامًا كبيرًا" لكل واحد من أبنائه ويقول إنه يتحدث كثيرًا لكنه اختار الحفاظ على صمت بشأن الوضع.

باكس قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله : "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.

ذلك يأتى بعد تطور علاقة براد بيت مع إينيس دى رامون والتى دخلت فى منحنى جدى، حيث أكد تقرير نشر على موقع foxnews أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.

البوست الذى يعود لنجل براد بيت وانجلينا