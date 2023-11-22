شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من صوت وصوره.. براءة حنان مطاوع ودفاع لطفى عن شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصوره خروج رضوى (حنان مطاوع) من السجن بعد براءتها في قضية مقتل عصام الصياد (مراد مكرم)، بعد أن علم لطفي عبود (صدقي صخر) أن شقيقه هو القاتل الحقيقي.

وخلال الحلقة عادت رضوى إلى أسرتها وابنتها، كما تطورت العلاقة بينها وبين لطفي، حيث أخبرها الأخير أنه لولا ما حدث وتورط شقيقه في القضية كانت العلاقة بينهما ستصبح أكبر من مجرد محامي وموكلته، لتطلب منه أن يترك الأمر للزمن.



الحلقه الاخيره صوت وصوره



الحلقه الاخيره صوت وصوره



الحلقه الاخيره صوت وصوره

ثم يبدأ لطفي البحث عن أدلة وتجميع المعلومات اللازمة للمرافعة الخاصة بشقيقه ليأخذ حكم مخفف، إذ أنه لم يترصد القتل، وإنما كان دفاعا عن نفسه وفي محاولة منه للحصول على حقوقه المادية من عصام الصياد، ويطلب من وافي (عمرو وهبة) أن يساعده بالذكاء الاصطناعي لخلق فيديو لمشهد القتل.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.