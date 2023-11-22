شكرا لقرائتكم خبر عن "مش شايفنهم" لـ بوسى تتخطى الـ 20 مليون مشاهدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بوسي حققت بأغنيتها مش شايفنهم أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهي الأغنية التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.







بوسي



بوسي من كليب مش شايفنهم

تصدرت المطربة بوسي مؤشرات البحث وذلك بعد نشرها عدد من الصور على انستجرام ظهرت فيها بإطلالة مختلفة ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

بوسي قدمت أخر أعمالها في مجال السينما من خلال فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

أما في مجال الدراما فقدمت مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل به.