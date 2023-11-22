الانقسام الى تزايد في هوليوود بسبب الحرب على غزة وتوم كروز يحول دون طرد مها الدخيل بعد سوزان ساراندون ومليسا باريرا…اليكم التفاصيل

في أعقاب الحرب في غزة، تصاعدت التوترات في هوليوود حيث يتصارع المطّلعون على الصناعة مع موقفهم من الصراع. وأصبح الانقسام واضحًا على نحو متزايد، حيث أعرب البعض عن غضبهم إزاء الافتقار إلى التضامن مع إسرائيل، في حين انضم آخرون إلى القضية الفلسطينية.

إحدى الحوادث التي تجسد هذا الانقسام وقعت في وكالة الأعمال الأميركية CAA التي أثارت الجدل بإقالتها لـ مها الدخيل، بسبب دعمها لفلسطين وإدانتها للإبادة الجماعية بحق أهل غزة.

لكن النجم العالمي توم كروز وهو أهم عملاء شركة CAA أظهر دعمه لـ “الدخيل” وساندها مؤكدًا استمراره بالعمل معها ما أدى إلى استمرارها في الشركة كوكيلة أعمال وتنحيها عن منصبها كاحدى المديرات.

أيضًا انضمت الفنانة الأميركية سوزان ساراندون لقائمة المشاهير الذين تم طردهم بسبب دعمهم لفلسطين وذلك بعدما قامت وكالة UTA التي تمثل عددًا كبيرًا من الفنانين مثل جوني ديب، تشارليز ثيرون، ويس أندرسون وغيرهم الى طرد ساراندون بسبب مواقفها.

كما تمّ استبعاد النجمة ميليسا باريرا عن الجزء السابع من سلسلة الرعب Scream على الرغم من نجاحها بالجزئين الخامس والسادس وذلك بسبب دعمها لفلسطين حيث كشفت مجلة Variety، إن شركتي Spyglass وParamount طردا ميليسا “سريًا”، بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين وأهالي غزة حيث طالبت بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها للحكومتي الأميركية والإسرائيلية، وفي احدى المنشورات، كتبت “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك. فلسطين ستكون حرة. حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور”.

بعد طردها، قالت ميليسا: “في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلاً من أن يتم ضمي بسبب من أستبعدهم”.

كما علّق مخرج فيلم (Scream7) كريستوفر لاندون عن طرد الممثلة ميليسا باريرا من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين : “هذا هو بياني كل شيء سيء، توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته”.

كذلك طلبت المفوضية الأوروبية من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على منصة التواصل الاجتماعي إكس، في الوقت الذي بدأت فيه شركات كبرى مقاطعة المنصة بسبب ما اعتبرته خطابا معاديًا للسامية. كما علقت شركة “آي بي إم” الأميركية العملاقة للكمبيوتر إعلاناتها على منصة إكس. وأفاد موقع أكسيوس بأن شركة آبل بدأت وقف جميع إعلاناتها على منصة إكس أيضًا.