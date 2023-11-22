أغنية جديدة لـ ألين لحود.. وهذه المناسبة الوطنية!

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة ألين لحود بالتعاون مع DJ Marc أغنية "حلوة يا بلدي" على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج يوسف أبو نافع، وذلك إحتفالاً بعيد الإستقلال.

هذه الأغنية أدتها النجمة الراحلة داليدا وكتبها مروان سعادة ولحنها جيف بارنيل.

وفي ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، أرادت كلّ من ألين لحود و DJ Marc أن يقدما هذه الأغنية التي أصبحت منذ العام 1979 الأكثر تعبيراً عن اشتياق المغتربين لموطنهم ومدى تعلقهم بالأرض في توزيع وريمكس جديد. كما ركزا من خلال الكليب على الرسالة الرئيسية وهي "لا للحرب... نعم للسلام" مع شعار "وبتبقي حلوة يا بلدي"، وأظهرا وجه لبنان الجميل من خلال مشاهد جسدت طبيعة الشباب اللبناني وحبهم للحياة.

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