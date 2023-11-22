لطيفة التونسية تهنئ السيدة فيروز بعيد ميلادها.. وتستعين بهذا الفيديو المميز للغاية!

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة التونسية لطيفة، السيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف الـ 21 من شهر تشرين الثاني.

ولفتت لطيفة الأنظار بإختيارها فيديو لخريطة فلسـ طين، على أنغام أغنية "عروس المدائن".

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: "عمري ما تخيلت الحياة من غير صوتك .. في أفراحنا في أحزاننا في حياتنا .. بالنسبالي الحياه من غير صوتك ملهاش طعم .. كبرنا على صوتك و إحساسك .. صوتك هو مرآه لألامنا .. و مرآه لأفرحنا .. و مرآه لأحلامنا .. و مرآه لحبنا للحياه وحبنا لبعض .. ربنا يحميكي ويخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا أحلى من سمعت في حياتي يا قدوتي .. كل سنة وانتي احلى ما في وجداننا كل سنة واحنا طيبين بوجودك وبروحك معانا"

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