بالفيديو- ماجدة الرومي للأطفال في عيد الإستقلال لبنان: "أوعوا تتنازلوا عن سيادة بلدكم هذا حقكم"

ميرنا وليد - بيروت - ألقت السيدة ماجدة الرومي كلمة خاصة للأطفال بمناسبةعيد الاستقلال، وذلك في احتفال مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في بلدة عين نجم بالمناسبة، خصوصاً أن لماجدة حفيدين يتلقيان تعليمهما في هذه المدرسة، دعتهم فيها للاعتزاز بأصلهم ونشأتهم اللبنانية، وطالبتهم بأن يقدسوا الجيش اللبناني بعد تقديسهم لـ الله.



وقالت ماجدة الرومي: "حبوال البلد احترامًا لمستقبلكم وسيادتكم، أنتم لبانيين قدسوا بعد الله الجيش اللبناني، أنتوا أملنا بخلاص لبنان، كونوا أحسن منا، اوعوا تتنازلوا عن سيادته هذا حقكم، حبوا البلد احترامًا لدم الشهداء. أنتم لبنانيين من هذه الأرض، قدسوا جيش لبنان بعد الله، الجندي في الجيش حامل بندقية، أنتم معكم ورقة وقلم تدافعوا عن لبنان، لو بتعزوا لبنان بيعزكم، تحفظوه يحفظكم، انتوا في لبنان اعتزوا بقيمتكم اللبنانية.