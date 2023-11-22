محمد عطية يبكي على الهواء: "الطفل اللي في غزة ضفره برقبتي"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دخل الفنان محمد عطية في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثه عن القضية الفلسطينية

وقال عطية، خلال لقائه على قناة الجديد: "عندي حاجات بشتغل فيها لأن ده أكل عيشي، لكن بستحرم اللقمة اللي بأكلها، إحنا معندناش دم؟، بناكل والأطفال بتموت من الجوع في فلسطين، الأطفال بتموت حرام كده".

وأضاف: "بقيت أبص للسقف وأحمد ربنا إن عندي سقف، الأب بيحضن أولاده وهو نايم مش عارف هيصحى في حضنهم ولا لأ، مش خايف أخسر حاجة في شغلي بسبب تصريحاتي، الطفل اللي عنده 10 سنين في غزة ضفره برقبتي".

وتابع: "إحنا عندنا نقطة تحول في كيفية تفاعلنا مع الأحداث خاصة بعد اليوم اللي تم فيه قذف المستشفى، لأن قبلها كان بنتفاعل بشكل مستمر، وحصل قصف اللي هي أبشع كارثة بشرية، فبدأنا نتفاعل بطريقة أقل".