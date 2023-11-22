أشرف زكي وريهام عبدالغفور أول حضور جنازة صلاح رمزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل منذ قليل، جثمان شقيق الفنان شريف رمزي، إلى مسجد الشرطة بـ الشيخ زايد، استعدادًا لبدء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر مباشرةً.

وحضر الجنازة كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة ريهام عبد الغفور، والإعلامي رامي رضوان.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى رحل عن عالمنا اليوم.