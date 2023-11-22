تامر حسني يحث جمهوره على الصلاة وقراءة القرآن: "أنا مش شيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

حث الفنان تامر حسني متابعيه، على الصلاة والالتزام بها، وقراءة القرآن الكريم، وذلك على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر: "أنا مش منافق أنا مجاهد، بوست طويل بس اللي هيقرأه للآخر هيكون محتاجه جدًا والله العظيم، بخصوص الصلاة هحكي حاجة حصلت معايا حبيت أشارككم بيها للي يهمه الأمر، في أكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاة اللي بيقطع في الصلاة عايز أقول، أفضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر، ده حصل معايا شخصيًا أواظب وأقطع ميت مرة لحد ما استقريت، مهما أخذ وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا".

وتابع: "في نوع تاني اللي بيقول "هبدأ من بكره" وميقدرش ويقول معلش بكره وميقدرش تالت، وميقدرش عاشر أحب أقوله حتى لو عزمت النية ١٠٠٠ مرة ومش بتنفذ، ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب لأنه شايف مجهود نيتك في الإصرار على الرغبة حتى لو مش قادر تنفذ هيجازيك خير برضو على رغبتك حتى لو منفذتش لسه، وهيبقى مستنيك تاخد القرار وفاتحلك إيده بكل حب عشان تنطلق، وتدخل في رحمته وفي معيته في الوقت ده بيبقى حواليك ناس يا بيشجعوك ودول ناس تمسك فيهم يا ناس مش بتصلي ياريت تبعد عنهم هما مش عايزينك تصلي غيره منك لأنهم من جواهم مقتنعين بربنا بس بيكابروا فبيزعلوا عشان متبقاش أعلى منهم عند ربنا حتى لو في شيء من الذنوب بتعملها عادي كلنا خطائين أوعى تخليهم يقولولك يا عم أنت بتعمل ذنب كذا وكذا إزاي تصلي يا منافق لا وألف لا أنت مش منافق أنت مجاهد لنفسك ولشيطانك يعني في تحدي أكبر ثوابه أكبر بكتير عشان بقى خاطر ربنا غالي عندك وبتعمل اللي هو عايزه أنك تصلي وكل ما تغلط تروحله هو بيحب كده وهيسامحك عادي، ولو غلطت وروحتله ١٠٠٠ مرة المهم أن كل مرة يبقى عندك نية الارتقاء بنفسك معاه وتتصدق كتير صدقوني في قوة خارقة في تأثير الصدق وفي كل ذنب عليكم بالناس البسطاء فرحوهم أوي، ربنا هيفرحك أوي أوي".

واستكمل تامر قائلُا: "أنا مش شيخ يا جماعة ومش بتكلم كفنان لا أنا بتكلم كإنسان أنا بقالي سنين يمكن من أكتر الناس اللي بتقرا في العالم في كل الاتجاهات أنا فعلًا بصحى من النوم بثقف نفسي وكل حرف بعرفه وكل معنى جميل أعرفه بحب أوصله ليكم دي إنسانيات عشان إحنا كبشر أخوات لازم نقوي بعض المهم الناس لازم تفرق بين معاملة البشر للبشر ومعاملة ربنا للبشر، يعني البشر لو مسألتش فيه يومين هو مش هيسأل فيك ١٠ وهيردهالك بس ربنا مش كده اوعوا تشوفوا ربنا بيعاملنا كده.. ربنا يعني الرحمة كلها بالعكس بيفضل يناديلك كل يوم ٥ مرات ولسنوات وانت مش بترد وبيقولك أنا أكبر من اللي بتعمله تعالى أصلح لك روحك وأشوف احتياجاتك وأشفيك وأريح قلبك وأنت بتهمله ومش مرة لا سنين كتير وكل يوم ٥ مرات ينادي بعظمته وجلاله وأنت برضو مش بترد ونسمعه بيقول في الأذان الله أكبر يعني يا فلان مهما كنت بتعمل أيه، أنا أكبر وأهم، تعالى خد مصلحتك، وأعمل لروحك صيانة ومش ببلاش لا ده ربنا ساعتها بيكتبلك ملايين النجاحات والأموال والرحمات وإسقاط الذنوب ويفديك ويشفيك وينور بصيرتك، كفايه اسمك هيبقى مع الناس اللي مكرمهم تحت معيته وحمايته، وأنت برضو مش بتروح ومش مقدر النعمة دي، جرب تفهم وتحس أن لما نسمع آذان بيقول الله أكبر جرب إنك تفهم المعنى إن الله أكبر من اللي بتعمله دلوقتي حالًا وإن ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك ويشيل ذنوبك ومهما كنت بتغلط وترجع تصلي عادي دا أصلًا لازم عشان تمسح الذنب اللي فات، الصلاة والصدقة بيمحوا السيئة والصدقة بتطفئ غضب الرب يعني هتنضف وتمسح في مشوارك مع ربنا غلطة غلطة وكمان هيبدلهم ليك حسنات في أحلى من كدة بالذمة؟".

وأضاف: "وممكن في دعوة صادقة يمحوا ربنا كل ذنوب عمرك تخيلوا بقى، ده لو ميتنج مع مديرك وعارفين أنه هيهزئنا بنروح جري، طب تخيلوا مقابلة ربنا لدقايق بيرحمنا فيها ويسمع طلباتنا وعايزين إيه ويحقق لنا أمنيات حلوة بمواعيده هو لعلمه المسبق بمصلحتنا وفي أمنيات بتتحقق فورًا لأنها لمصلحتنا في الفور، وكمان يشيل ذنوبنا معقول نسيب الميتنج ده هو إحنا يعني عشان مش بنشوف النتيجة ساعتها؟، اطمنوا هو الحق والصدق ثقوا في كل كلمه وكل وعد وعد بيه، يا جماعة في الآخرة ربنا مش بس هيورينا أعمالنا لا هيورينا كمان هو شال من علينا ايه وفدانا بإيه هتعرفوا بقى قيمة الحماية اللي ربنا كان عاملهالك بسبب صلاتك ورحمته هتبكي فرحًا من صدمة اللي هنشوفه، وعلى فكره حتى اللي مش بيصلوا هما برضو في رحمته وبيرزقهم أملًا في أن يرجعوله ده هو اللي خالقهم وبرضو بيرحمهم لأنه رحيم بكل عباده بس اللي بيصلوا ويتصدقوا دول في معزة أخرى خالص وياما شوفنا ناس بتحارب الصلاة ودلوقتي بيصلوا وبقوا حاجة رائعة ناس بيشتغلوا ووسطيين عارفين يعيشوها صح بين الدنياوالآخرة".

واختتم حديثه قائلًا: "أوعوا تحسوا أن علشان في ناس في الزمن ده اتغيروا وبقوا بعيد أوي عن فكرة ربنا أصلًا وممكن يتريقوا عليك لو صليت أو صُمت، ده الموضوع ده يخليك لازم تصلي أكتر من الأول عشان ثوابك بقى أكبر بكتير لأنك تحولت من مجاهد لنفسك لمدافع عن ربنا بتدافع عنه بقوة قدام ناس ده انت كده كمان بقيت جندي من جنوده بتحارب عشانه ويا بخت اللي ربنا بيستخدمه وكمان لو ربنا هداهم بسببك شوف بقى هتقش حسنات قد ايه يابن المحظوظة، هو دا صراع الدنيا هنآمن بربنا من غير ما نشوفه، وهنعمل بالكنز اللي في القرآن أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله اللي عنده مصحف في بيته هو عنده الجنة ومش فاهمها عنده دليل واضح جواه أغلى من الكنز خصص في الـ لايف ستايل عندك مهما كنت بتغلط عادي ربنا تواب، وأفضل قلل من ذنوبك أفضل قللها واحدة واحدة ده اسمه جهاد مع النفس يعني شيء عظيم ربنا شاهد على مجهودك فيه حتى لو روحت وجيت وروحت وجيت كل دي محاولات ربنا يحبك اكتر عشانها وهتكسب في الاخر ان شاء الله، ربنا وصلاته والصدقة وبر الوالدين، وشغلك وأصحابك، اهتم بكل دول اليوم طويل ٢٤ ساعة عيشهم صح يا صاحبي عادي والله في وقت ونص لكل دول".

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، السينمائية فيلم "تاج" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.