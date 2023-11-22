عمرو وهبة بصحبة فريق مسلسل "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان عمرو وهبة صور تجمعه بـ نجوم مسلسل "صوت وصورة"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه "وهبة" رسالة شكر لأبطال المسلسل، وعلق قائلا: "الحمد لله، شكراً لكل حد كلمني أو بعتلي رسالة أو كتب كومنت حلو وآسف إني مش بعرف أرد على واحد واحد، هتوحشونى كلكم كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللي جاي".

مسلسل "صوت وصورة" عرض يوم 14 أكتوبر الجاري على قناة dmc، وwatchit.

مسلسل "صوت وصورة" يتكون من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.