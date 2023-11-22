هاجر أحمد داخل سيارة فارهة في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هاجر في الصور داخل سيارة فارهة، من أحدث ظهور لها.

وعلقت هاجر على الصور: "بضع ساعات استراحة من هذا العالم القاسي والمخيف".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "وحشتينا، بسم الله ماشاء الله، قطتي، عشق، منورة، شيك أوي، حلوة، جميلة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد، هو مشاركتها بالفيلم الكوميدي "زومبي" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائي، وشارك في بطولته علي ربيع، حمدي الميرغني، ويزو، محمد محمود، كريم عفيفي، أوتاكا، وإخراج عمرو صلاح.