بالصور.. شريف رمزي يشيع جثمان شقيقه من مسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شيعت منذ قليل جنازة صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، والمنتجة شهد رمزي من مسجد الشرطة، عقب صلاة الظهر.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ريهام عبدالغفور، أشرف زكي، ريهام أيمن، دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزيوكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى رحل عن عالمنا اليوم.