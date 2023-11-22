فيفي عبده تنعى صلاح رمزي: "برجاء الدعاء له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي، الذي رحل صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت فيفي منشورًا، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله صلاح رمزي ابن المرحوم المنتج حسن رمزي والسيدة ليلى ذو الفقار".

وأضافت: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".