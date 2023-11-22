فن ومشاهير

فيفي عبده تنعى صلاح رمزي: "برجاء الدعاء له"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ، صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي، الذي رحل صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت فيفي منشورًا، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله صلاح رمزي ابن المرحوم المنتج حسن رمزي والسيدة ليلى ذو الفقار".

وأضافت: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا