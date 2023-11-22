فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي: "من الوارد أن جيش الاحتلال يخترق الهدنة ويلقي التهمة على المقاومة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان نبيل الحلفاوي إن من الوارد أن يخترق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المنتظرة ويلقي التهمة على المقاومة الفلسطينية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع"x": "من الوارد جدا أن يخترق جيش الاحتلال الهدنة المنتظرة ويلقي بالتهمة على المقاومة، أرجو أن يخيب الله ظني".

وقال مسؤول إسرائيلي، للقناة "13 الإسرائيلية"، إن يحيى السنوار زعيم حركة حماس هو من سيقرر في النهاية ما سيحدث بشأن صفقة الأسرى، المقرر إتمامها خلال الأيام المقبلة.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود "تفاؤل حذر في إسرائيل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس خلال أيام"، موضحةً أن هذا التفاؤل لا يزال مشروطًا، لأن لا شيء مؤكدًا حتى الآن، رغم إدراك جدية الوسيط القطري، وحيث ينتظر الرد من حماس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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