سألوه هل الفن حرام شرعًا؟ وهكذا رد نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن موقفه من مناقشة الأمور الدينية، عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك ردا على سؤاله هل الفن حرام شراعا؟

الفنان الكبير عبر صفحته في موقع "إكس"، تلقى السؤال من أحد متابعيه، وجاء نصه كالتالي: "سؤال لحضرتك ؟؟ بعد كل العمر ده تعتقد أن الفن كان دوره إيجابي على المجتمع المسلم أم كان من أهم أسباب تدهور أخلاق الشباب والفتيات ودمار في البيوت والأسر المصرية ؟ ومن وجهة نظرك هل الفن حرام شرعا ؟".

و أجاب الحلفاوي: "كتبت أكثر من مرة.. لا أناقش هنا أمورا دينية، لا أرى أن السوشيال ميديا تصلح لهذا، حيث أن بابها مفتوح لكل من هب ودب.. ولكل مغرض خبيث يبغي الفتنة.. وصلت؟".