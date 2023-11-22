رونالدو وميسي وجهًا لوجه مجددًا في السعودية…. انتظروا الموعد في هذا التاريخ

أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي انتر ميامي الأميركي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية، ونادي انتر ميامي الأميركي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من شباط/فبراير ٢٠٢٤ في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي انتر ميامي الأميركي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي اليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

ورحب معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي انتر ميامي، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادا للأحداث الكبيرة العالمية اللي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

ومن جهته أكد السيد خورخي ماس ترحيبه بمشاركة نادي انتر ميامي الأمريكي في موسم الرياض، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة.

نشير انه من جزيرة ماديرا بالبرتغال إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، افتتح أمس متحف “الأسطورة” الخاص بأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، وذلك لأول مرة ضمن فعاليات منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، حيث يعد المتحف الذي يقام في منطقة سكوير2 أكثر من مجرد وجهة لعشاق كرة القدم، بل أحد أكثر المشاريع الشخصية التي قام بها كريستيانو رونالدو على الإطلاق، من خلال استعراض أهم الذكريات والأحداث والمقتنيات والقصص الملهمة له، وسط تمتع الزوار بثلاث تجارب تفاعلية حصرية.

ويتميز متحف “الأسطورة” الذي يتخذ شكل توقيع كريستيانو رونالدو، باحتوائه على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، والتي منها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وكأس دوري أبطال أوروبا والعديد من الإنجازات الاستثنائية التي سجلها الأسطورة خلال مسيرته الكروية، إلى جانب جدول زمني تعريفي لمسيرة اللاعب، فلدى دخول الزائر إلى المتحف يقابله عند المدخل تمثال من الشمع لكريستيانو، حيث يتاح له التصوير بجانبه، ثم الممر الذي يتضمن صورا لكل الجوائز الخاصة بالإنجازات الفردية التي حققها اللاعب، والعديد من الهدايا والمقتنيات الأخرى التي نالها رونالدو، حتى الوصول إلى المتجر لاقتناء المنتجات التذكارية.

كما يضم المتحف الذي يستقبل زواره يوميا من الساعة 4:00 مساء، مناطق وألعابا تفاعلية خاصة، وأخرى مثالية للأطفال والكبار للاستمتاع بتجارب فريدة، منها تجربة داخل المتحف، والتي تتمثل في شاشة ذكية لأخذ صور تذكارية بجوار رونالدو، وذلك بالاعتماد على تطبيقات إلكترونية حديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي، وتجربة تفاعلية أخرى خارج المتحف، وهي عبارة عن قفزة رونالدو الشهيرة لتسديد الكرة بالرأس، أما التجربة الثالثة فهي عبارة عن ملعب صغير، ويمكن للزائر ركل الكرة إلى الشباك التي تم تزويدها بحساسات لقياس قوة التسديدة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق WeBook من خلال هذا الرابط