- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - برعاية معالي وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، تقدم رئيسة المعهد العالي للموسيقى- الكونسرفتوار اللبناني، المؤلفة الموسيقية هبة القواس، حفل ضخم بمناسبة عيد الإستقلال اللبناني، الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، لأول مرة من قلعة راشيا في مدينة راشيا اللبنانية، والتي شهدت على إستقلال لبنان منذ 80 عاماً.
وستقدم الحفل الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق- عربية، وكورال الكونسرفتوار بقيادة المايسترو أندريه الحاج، اليوم عند الساعة الـ8 والنصف، وسيتم نقلها مباشرة على الهواء عبر شاشة الـ LBCI.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة ومن قلعة راشيا.. حفل ضخم بمناسبة عيد الإستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.