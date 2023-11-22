لأول مرة ومن قلعة راشيا.. حفل ضخم بمناسبة عيد الإستقلال

ميرنا وليد - بيروت - برعاية معالي وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، تقدم رئيسة المعهد العالي للموسيقى- الكونسرفتوار اللبناني، المؤلفة الموسيقية هبة القواس، حفل ضخم بمناسبة عيد الإستقلال اللبناني، الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، لأول مرة من قلعة راشيا في مدينة راشيا اللبنانية، والتي شهدت على إستقلال لبنان منذ 80 عاماً.



وستقدم الحفل الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق- عربية، وكورال الكونسرفتوار بقيادة المايسترو أندريه الحاج، اليوم عند الساعة الـ8 والنصف، وسيتم نقلها مباشرة على الهواء عبر شاشة الـ LBCI.