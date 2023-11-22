مهرجان "ضيافة" يكرم إلهام علي.. وهذه الجائزة التي تنتظرها

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة السعودية إلهام علي لحضور حفل توزيع جوائز مهرجان "ضيافة "في دبي الذي سيقام في تاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تنضم إلى نخبة الفائزين بهذه الجوائز.

وتتسلم إلهام علي جائزتها كأفضل ممثلة بعد مشاركات قيّمة في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها فيلم " تشيللو" ومسلسل "جريمة قلب" وغيرهما من الأعمال التي أسهمت في ترشيحها لعدّة جوائز هذا العام.

وإلى جانب فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "ضيافة"، تمّ ترشيح إلهام علي لجوائز النسخة الرابعة من حفل "Joy Awards" حيث انضمت إلى قائمة المرشحين البارزين لنيل هذه الجائزة في الحفل المنتظر الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض في موعد يُعلن عنه قريباً. ويُعتبر هذا الحفل من أهّم الفعاليات العربية التي تجمع عدداً كبيراً من النجوم الضيوف والمكرّمين.