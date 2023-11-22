بالصورة - بلوك أسود مميز..هيا مرعشلي تستعرض جمالها وتبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت هيا مرعشلي على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال ميز، حيث إرتدت توب ضيق باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال ضيق جينز، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة هيا مرعشلي كانت قد نشرتها في السابق على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها مع المتابعين كيف تقضي يومها وكان من اللافت انها وضعت في اصبعها خاتم التسبيح. وتعرضت لبعض الانتقادات من قبل رواد السوشيل ميديا اذ ظهرت مرتدية كروب توب ما راى البعض انه بحسب رأيهم يتعارض مع وضع خاتم التسبيح والصلاة واضافوا انه كان لا بد من ان تظهر بملابس اكثر احتشاماً لكي لا تتعرض لهذا النوع من التعليقات.

