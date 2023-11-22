ورشة فنية بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الطالبات وتم تنفيذ بعض اللوحات حول رسم البورتريه وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات الفنية لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الإبداعي. و تعريف الطفل على أساسيات الرسم والألوان. كانت الورشة ممتعة وتفاعلية وقد أبدع الأطفال في إبداعاتهم الفنية.

حيث أمتلئت صالة قصر ثقافة جمال عبدالناصر بالأطفال النشيطين والمبدعين وقامت الفنانة الموهوبة ولاء فرحات بتدريب هؤلاء الأطفال على فن الرسم البورتريه. كانت الورشة الفنية تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والابتكار لدى الأطفال وتعريفهم بعالم الفن وجماليات الرسم.

تقدَّمت الفنانة ولاء بطريقة تعليميَّة محفِّزة ومبسَّطة للأطفال، حيث شرحت لهم أساسيات رسم البورتريه وأهم الأدوات المستخدمة فيه. كانت الأطفال متحمسين للمشاركة وتطبيق ما تعلموه، وحرصوا على التركيز والاستفادة من المعلومات التي قدمتها الفنانة.

بدأت الفنانة بعرض بعض الأمثلة الملهمة للوحات بورتريه عالمية، مما أثار اهتمام الأطفال وأشعل شرارة الإبداع لديهم. انتقلوا بعدها إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث قاموا برسم صور مشتركة وتدعيم تفاصيل وجوههم الفردية. قدّمت الفنانة المشورة والإرشادات اللازمة لهم خلال مسيرتهم في اللوحة، ما ساعد في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم الفنية.

كان هناك نشاط وحيوية في القاعة، حيث كان الأطفال يتعاونون ويتبادلون الأفكار والتقنيات الفنية مع بعضهم البعض. كانت تلك التجربة لا تقدَّر بثمن، حيث تم تعزيز الروح التعاونية والمشاركة بين الأطفال وتطوير مهارات التواصل والاتصال الفني لديهم.

وبينما انتهى الوقت المخصص للورشة، كانت النتيجة مبهرة. تمَّ تنفيذ العديد من الرسومات الفنية المذهلة التي تعكس موهبة وإبداع الأطفال. أعربت الفنانة عن إعجابها الشديد بهذه الأعمال وأشادت بقدرات الأطفال وتطورهم المدهش خلال فترة وجيزة.

تعد ورشة الرسم البورتريه في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر مناسبة هامة لتعزيز ودعم الجيل القادم من الفنانين الشباب. تُعزز هذه الفعاليات الثقة والإبداع لدى الأطفال، كما تُعطيهم المساحة والتحفيز اللازم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن.

في النهاية، يجب أن نثني على جهود قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر وعلى تفاني الفنانة ولاء فرحات في تقديم الورشة الفنية للأطفال. هذه الفعاليات لها دور كبير في إلهام وتعزيز الشباب وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم والتعبير عن ذواتهم في عالم الفن.

وبهذه الطريقة، تعكس الهيئة العامة لقصور الثقافة التزامها بتطوير الحياة الثقافية في مختلف المناطق وتعزيز الوعي الثقافي والفني للجمهور. تأتي هذه الأنشطة كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز التواصل الثقافي والتفاعل بين الجمهور والثقافة، وتشجيع المواهب الشابة والفنانين المحليين على الإبداع والتطور.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات