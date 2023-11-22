"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي بصدفا

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى وذلك بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي وباشراف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط والدكتور احمد سيد موسى وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاجي والدكتورة مونيكا عاطف شحاته مديرة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمديرية الصحة بأسيوط

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة لتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة اسيوط برئاسة سحر مراد نظم بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف محاضرة تثقيف صحي بعنوان " نقص المناعة البشري" بمقر المعهد الأزهرى للبنين بصدفا

حاضرتها سناء حسن كامل والتي قدمت شرح مفصل عن مرض الإيدز فهو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية بينما تناولت طرق العلاج و الوقاية منه

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات