تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بمركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - تخرج دفعة جديدة من برنامج "ابدأ حلمك" بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد. ويُعد هذا التخرج استمرارًا لجهود وزارة الثقافة في تنظيم فعاليات حافلة للاحتفاء بمحافظة الوادي الجديد كعاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

تضع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بنفسها رعاية هذا التدريب المثمر، بالتعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. ويهدف البرنامج إلى تمكين وتدريب الشباب الموهوب في مجالات الفنون والثقافة، وتوفير فرص عمل وتطوير مستقبلهم المهني.

شهد الحفل تواجد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يؤكد على أهمية هذا البرنامج في تعزيز الفرص التعليمية والتدريبية بالنسبة للشباب الموهوب. وتعتبر محافظة الوادي الجديد موطنًا للكثير من المواهب الشابة، ولذلك يعد هذا البرنامج فرصة هامة لاكتشاف واستثمار هذه المواهب.

الدفعة المتخرجة من برنامج "ابدأ حلمك" تضم عددًا من المواهب الناشئة في مجالات متنوعة، مثل المسرح والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية. وقد قدمت هذه المواهب أعمالًا فريدة ومبتكرة خلال فترة التدريب، مما يعكس مدى التأثير الإيجابي لهذا البرنامج على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بمركزي الخارجة والداخلة

تعتبر هذه الخريجات والخريجين نماذج إلهام للشباب الآخرين في مصر، حيث يمكن للشباب أن يستلهموا من خبراتهم ونجاحاتهم في تحقيق أحلامهم الفنية واكتشاف مواهبهم المخفية. ويأمل قادة البرنامج في أن يكون لهذه الدفعة تأثير إيجابي على المجتمع المحلي وأن تعين في تعزيز دور الثقافة والفنون في محافظة الوادي الجديد.

إن برنامج "ابدأ حلمك" هو مثال رائع على التعاون القوي بين الحكومة والمجتمع المحلي في دعم وتطوير الفنون والثقافة. ويعكس تخرج هذه الدفعة في مركزي الخارجة والداخلة الجهود المستمرة للوصول إلى رؤية مصر كوجهة ثقافية مشهورة عالميًا.