تعرف على موعد حفل رامي صبري ونانسي عجرم في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحيي الفنان رامي صبري والنجمة نانسي عجرم، حفلا غنائيا، في أبو ظبي بمهرجان أم الإمارات، والمقرر إقامته يوم 9 ديسمبر المقبل.

وروج "صبري" للحفل ونشر البوسترعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "النجم رامي صبري بحفل في أبوظبي بمهرجان أم الإمارات يوم 9 ديسمبر، وينضم إليه في نفس الحفل الفنانة نانسي عجرم".

يذكر أن، رامي صبري طرح أغنية "كعبك عِلي"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي.