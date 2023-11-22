شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة من صوت وصورة.. 250 ألف دولار تسببت فى مقتل مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض على قناة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمود عبد التوابن وشهدت الحلقة حدثاً كبيراً حيث اعترف أحمد ماجد – وليد عبود لشقيقه المحامى لطفى عبود، إنه من قتل عصام الصياد، حيث واجه لطفى عبود شقيقه وليد أنه اكتشف أن له معاملات مالية وتوريد بضائع مستحضرات تجميل مع عصام الصياد، وإنه يدين الأخير بـ 250 ألف دولار، وعندما واجهه بتلك المعلومات انهار واعترف أنه الذى قتل عصام الصياد، وبالفعل سلم لطفى شقيقه بعدما اعترف، وخرجت رضوى من تلك القضية .

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.