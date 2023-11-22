شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الموسيقى يستضيف حفل فريق ونس ويشدو بأغان وطنية تضامنا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف معهد الموسيقى العربية غدا الخميس الموافق 23 من نوفمبر فريق ونس بقيادة المايسترو الدكتور طارق عباس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وخلال الحفل سيقدم أعضاء الفرقة من المصريين والأجانب باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل.

وعن الحفل يقول المايسترو طارق عباس أن الفن هو لغة التخاطب بين الشعوب، ومن خلال حفلنا القادم سنحاول أن نقدم رسالة إنسانية للعالم بأصوات أبناء الفرقة من الأجانب والمصريين حيث ستضمن فقرات الحفل غناء المطربة الإسبانية "إليسا" لقصيدة (زهرة المدائن) تضامنا مع غزة، كما سيغني المطرب الفنزويلي جون أغنية (الأقصر بلدنا) كرسالة محبة لمصر الدولة الحاضنة لكل الفنون.

وسيضم الحفل 11 أغنية من ألحانه، بالإضافة إلى أغاني التراث، ويتكون فريق ونس من 15 عشر مطرب ومطربة ما بين عرب وأجانب ومنهم (حبيبة حسن، شذى ناصر، جومانا ناجي، حنين طارق، منال طارق، أحمد خطاب، أحمد عوض، يوسف عادل،عمرو محمد، محمد حسين، أمل خليفة)

يذكر أن فرقة ونس أنشأها الدكتور طارق عباس، وهي فرقة موسيقية تجمع في أغانيها بين التراث والمعاصرة، وتضم في عضويتها عدد من الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية في القاهرة.