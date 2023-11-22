بالصورة- كلب أيمن قيسوني يخطف القلوب بخفة ظله..وهكذ ظهر

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ميرنا وليد - بيروت - خطف كلب الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني أنظار الجمهور بعد أن شارك الاخير صورة له مع متابعيه، وظهر الكلب مرتدياً نظارات على عينيه ما جعله يخطف القلوب بخفة ظله.
وفي وقت سابق، عايد أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس، بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.
وينتظر محبو الممثل والإعلامي المصري أيمن قيسوني عرض مسلسله الجديد "درجة درجة"، وهو من نوع الدراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، وتدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.
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