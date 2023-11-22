بصورة مع إبنها.. ميريام فارس تحتفل بعيد الإستقلال على طريقتها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد إستقلال لبنان مع إبنها، من خلال صورة لهما وهما يحملان العلم اللبناني نشرتها عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها بالقول: "الله يحمي لبنان وكل لبناني بهالظروف الصعبة يلي عم نمرّ فيها وانشالله السنة الجاية نحتفل باستقلال لبنان بسلام".



يذكر أنه بعد أخبار عن مصالحة تمت بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة اللبنانية ميريام فارس، عقب أزمة وصلت الى مرحلة تراشق الدعاوى القضائية، أكدت معلومات خاصة لموقع الفن، أن لا أساس لهذا الخبر على الاطلاق، ولم يسعَ أي طرف لحل الأزمة بين الطرفين، وهناك دعوى ما زالت عالقة بينهما في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، والمشكلة لم تتجدد، لكنها لم تنتهِ.

وقالت المعلومات إن فارس كرم رفض أن يتدخل أحد في موقفه، الذي يعتبره مسألة خاصة به وحده، وأشارت المعلومات إلى أن الحديث عن تدخل شخصية عربية كبيرة لحل الخلاف بين كرم وفارس، هو مجرد فبركة عارية من الصحة، لأن ما جرى بينهما وصل إلى مرحلة القطيعة الدائمة.

