صبا مبارك تعبر عن رأيها فى الهدنة بين حماس والمحتل: "لا تعني نهاية الإبادة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة صبا مبارك عن وهة نظرها في اتفاق الهدنة بين حماس والكيان الصهيوني، معبره خلال منشور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأن الهدنة لا تعني وقف نهائي لإطلاق النار.

صبا مبارك تعبر عن رأيها بإتفاقية الهدنة بين حماس والمحتل

نشرت صبا مبارك تضامناً مع القضية الفلسطينية، قائلة: "اربع ايام من وقف اطلاق النار، لا تعني وقف اطلاق النار … و لا تعني نهاية الابادة العرقية للشعب الفلسطيني ".

تصريحات صبا مبارك

وافقتها في الرأي النجمة درة حيث قالت في تعليق لها على منشور صبا مبارك وقالت "بالضبط هي فقط هدنة قصيرة و بعدها الى متى سيستمر القصف والإبادة ".

من ناحية أخري، كانت صبا مبارك قد دعمت القضية الفلسطينية، بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وكتبت صبا بعد الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال على غزة عبر حسابها على الفيسبوك وعلقت قائلة: "غزة تركت وحيدة".

وعبرت صبا مبارك عن حزنها لسقوط الكثير من الضحايا وشاركت بمقطع فيديو لطفل يبكي أثر عمليات القصف، وعلقت عليه قائلة: "هذا هو حال أطفال غزة".

وفي منشور آخر لها حذرت من عدم التحدث عن الأحداث الجارية في فلسطين والمذابح في حق أهل غزة. قالت صبا مبارك على حسابها بموقع انستجرام "ارجوكم لا تتعودو ولا تتعبو اخواننا عم يتعرضوا لمذابح جماعية مستمرة".

أضافت صبا مبارك "أول مرة في حياتي بقرر أنه انشر صور وتحديدا أطفال شهداء وعلى كتر ما هو مؤلم وصادم وجارح هو لا يذكر أمام الحقيقة اللي عم بيعيشوها في غزة".

وكتبت معلقة على منشورها "كل يوم العجز عم بياكل منا شقفة والله اسفين على كل شيء ولكن بأقل القليل اللي تقدر عليه لازم انضل عم بناضل"