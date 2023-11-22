بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد ينظم ورشة حكى عن "الطعام الصحي وفوائده"

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت في بيت ثقافة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ورشة حكى ركزت على أهمية الطعام الصحي وفوائده. قدمت الدكتورة نفيسة عبد الله، أخصائية التغذية والتغذية البشرية، محاضرة شيقة ومفصلة حول كيفية تناول الطعام الصحي وتأثيره على صحتنا.

بدأت الورشة بشرح أهمية العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الطبيعية والمساهمة في بناء وتجديد الخلايا. تعلم المشاركون عن أهمية البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الفيتامينات، والمعادن في تغذيتهم اليومية.

تم توضيح ماهية الأطعمة الغنية بكل هذه العناصر الغذائية وأثرها الإيجابي على الجسم. كما تم إلقاء الضوء على الأطعمة المصنعة والمعدلة وأضرارها على الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الدكتورة نفيسة نصائح حول كيفية تحضير الوجبات الصحية في المنزل والابتعاد عن المواد الحافظة والدهون المضافة.

كما تم توضيح أيضًا أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام كجزء من نمط حياة صحي. وجد المشاركون في الورشة أهمية توازن بين الحميات الغذائية الصحية وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي.

تفاعل المشاركون بشكل إيجابي مع المحاضرة وأبدوا استفساراتهم حول مواضيع متنوعة مثل نصائح للحفاظ على وزن صحي، والتعامل مع الحميات الغذائية، وكيفية الحصول على العناصر الغذائية الأساسية في حالة وجود خلل في النظام الغذائي.

اختتمت الورشة بتوزيع بعض المواد التوعوية والنشرات المفيدة للمشاركين. تعد هذه الورشة جزءًا من الجهود المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الوعي بأهمية الطعام الصحي وتشجيع الناس على اتخاذ خيارات غذائية صحية لتعزيز صحتهم ورفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات