مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة يعرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي

ياسر رشاد - القاهرة - استمرت فعاليات العرض الفني الشعبي لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة، والذي تم تنظيمه ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. تم تنفيذ العرض برئاسة عمرو البسيوني وتنسيق وتنفيذ من قبل فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تضمن العرض فقرات متنوّعة من الفنون الشعبية الأصيلة، حيث قدمت فرقة التلقائين للفن الشعبي عروضًا رائعة تجمع بين الموسيقى والغناء والرقص. استخدمت الفرقة العديد من الآلات الموسيقية التقليدية مثل الطبول والعود والناي، مما أضفى جوًا رائعًا وأصيلًا على العرض.

استمتع الجمهور بمشاهدة الراقصين الذين قدموا رقصات متنوعة ومبدعة تعكس تراث وثقافة المنطقة. كان الأداء مشوّقًا ومبهجًا، حيث عاش الجمهور تجربة فريدة في عالم الفن الشعبي.

تعد هذه العروض الفنية فرصة رائعة لتسليط الضوء على الفنون الشعبية والتراث الثقافي لمنطقة الوادي الجديد. تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع، وتعميق فهمهم لأهمية هذه الفنون الأصيلة.

بعد نجاح العرض الفني في الفرافرة، من المتوقع تنظيم مزيد من العروض الفنية المماثلة في الفترة المقبلة في مناطق أخرى من الوادي الجديد. هذه الفعاليات ستكون فرصة للجمهور للاستمتاع بالتراث الثقافي المحلي والتواصل مع الفنانين الموهوبين والحفاظ على هذا الثراء الثقافي الذي يعتبر جزءًا هامًا من هويتنا الوطنية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات