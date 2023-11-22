سامح حسين يوضح سبب رفضه لـ"فلانتينو"| أستعد لمسلسل من تأليف زوجتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم سامح حسين عن بداياته الفنية وعن كواليس مسلسل "راجل وست ستات" وسبب أعتذاره عن دورا في مسلسل "فلانتينو"، مشيراً: هي مكنتش فرصة لأن الفرصة اني اشتغل مع قيمة كبيرة.

صرح سامح حسين خلال ظهوره ضيفا في برنامج "مساء الإمارات" المذاع على قناة الظفرة على الإعلامي عبد العزيز أحمد، قائلاً: "رمزي في راجل وست ستات هو اللي عرفني على الناس رغم أن كان عندي محاولات قبل كدة بس دة اللي انتشر، التيم كله من ورشة الكتابة والمخرج والثنائي اللي قدمناه أنا واستاذ اشرف كانوا شبة لوريل وهاردي الاتنين كانوا اغبى من بعض وكان بيشرح حاجات غلط".

أضاف سامح حسين: "احنا اشتغلنا 7 مواسم وكل موسم 34 حلقة وانا في الأول كنت بقوله عادل وانا بشتغل على الورق كتير فاقترحت اني اقوله "دولة حبيبي" كل ما يزعقلي لانها هتبقى الطف".

وعن العمل مع زوجته قال "أنا راضي عن افلامي في السينما جدا والا مكنتش هقدمها واكتر فيلم بحبه هو "عيش حياتك" لأن دة تأليف مراتي وهي دارسة دراما وبتقرا كتير والفيلم عن تجارب حقيقية روحناها سوا والفيلم صورة مشرفة للبلد لأن أي حد عنده انتماء للبلد بيشتغل بسلاحه وانا سلاحي الفن".

تابع سامح حسين: "مفكرتش اقدم شخصية رمزي لوحده ولكن لو اتعمل تاني المسلسل هشارك فيه".

من ناحية أخري، مسلسل "راجل وست ستات" قال "الثنائي ضاف للمسلسل وأشرف عبد الباقي كان متسامح جدا لأن في حلقات رمزي كان بيضحك اكتر وكان في حب وتفاهم في فريق العمل"

أشار سامح حسين ي حديثه عن زوجته: "مراتي هي حياتي وهي شايلة مسؤوليتنا ومتطلبات البيت وهي ست بيت هايلة وبرة البيت مشرفة وبنعمل مسلسل وفيلم حاليا من تأليفها".

عبر سامح حسين عن رأيه في الفنان الراحل سمير غانم، قائلاً: "سمير غانم هو رسول الضحك وكان ليا الشرف اني اشتغلت معاه في مسلسل كان ضيف شرف فيه وموافقته أنه يشترك في المسلسل دة شرف لينا ورسالة أن الشخص مهما كبر بيجي يساعد الأجيال الجديدة واتمنى اشتغل مع دنيا سمير غانم هي بتجيد كل الأدوار وموهبة خطيرة".

أكمل حديثه عن الزعيم: "عادل إمام مدرسة ونفسي اشتغل معاه وهو قيمة كبيرة وبيثقل المهنة"

وحرص سامح حسين علي توضيح سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل فلانتينو: "هي مكنتش فرصة لأن الفرصة اني اشتغل مع قيمة كبيرة حتى لو دور صغير واني استفيد بوجودي معاه وكل حاجة ليها ظروفها وانا بحب ابقى مبسوط مش مجبر وهو مزعلش مني وانا مين علشان يزعل مني ولو زعل مني دة شرف ليا".

أعمال سامح حسين

من ناحية أخري، يذكر أن سامح حسين شارك في مسلسل "عودة الأب الضال" مع بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد منصور، إيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد عبد العال.

سامح حسين

سامح حسين