الشيف سارة السهلي بين كورونا والإكتئاب.. وتكشف سبب حلاقة شعرها بالكامل -فيديو

كشفت الشيف سارة السهلي، عن قصة حلاقة شعرها خلال أزمة جائحة كورونا، قائلة إنها كانت نتيجة اكتئاب أصابها في ذلك الوقت.

وأضافت السهلي، خلال لقائها مع برنامج “هذا مكانك”، أنها افتتحت مطعمها في بداية جائحة كورونا، مما تسبب لها في ضغوط كبيرة، أدت إلى إصابتها بالاكتئاب. وأوضحت أن الاكتئاب أصابها في الشهر الرابع من بدء الجائحة، مما دفعها إلى حلق شعرها بالكامل، في محاولة منها للتخلص من مشاعرها السلبية. وأشارت السهلي إلى أنها استطاعت الخروج من حالة الاكتئاب بمرور الوقت، وبفضل وجود كلب لديها، ساعدها على الشعور بالسعادة والراحة مؤكدة أن الكلب ممتع في تربيته أكثر من القط ويبعث الطاقة الإيجابية لدى صاحبه.