ضبط مشهوري التيك توك أم اللول وفرانكو بتهمة الفعل الفاضح

ألقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على مشهوري “التيك توك” هديل خالد عبد، الملقبة بـ”أم اللول”، ومحمد خلف صداع، الملقب بـ”فرانكو”، بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.
وأوضحت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أنها “اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء العام”.
وأشارت اللجنة إلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام تباشر التحقيق في الواقعة.
وكانت “أم اللول” و”فرانكو” قد أثاروا الجدل في وقت سابق، بعد نشرهما مقطع فيديو فاضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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