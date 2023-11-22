شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أحمد داود عن العمل واختفاء جثة "ياسمين" فى مسلسل زينهم ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "زينهم" وقف الدكتور "زينهم"، أحمد داود، عن العمل وذلك بسبب اختفاء جثة المجني عليها "ياسمين" من مشرحة زينهم التي يعمل فيها أحمد داود.

ويأتي ذلك بعدما قدم أحمد داود التقرير الشرعي حول مقتل "ياسمين" للنيابة وبعد أن حاول العاملين في المشرحة استقطاب دكتور "جيمي"، كريم قاسم للعمل معهم في أعمال مريبة داخل المشرحة وهو الأمر الذي كشفه جيمي لدكتور زينهم وجعله يدخل بعدها في خلاف مع العاملين في المشرحة ومن ثم تختفي الجثة.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت برومو تشويقي، حيث جسد أحمد داود خلال الإعلان الدعائي شخصية طبيب شرعي يخفي عمله عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.