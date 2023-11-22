بالصورة- بلوك شتوي هادئ..نسرين طافش تتألق بظهورها الأخير

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نسرين طافش على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجول إرتدت فيه توب باللون البيج من الصوف ذات أكمام طويلة مع سوال جينز ضيق، ووضعت على رأسها قبعة كبيرة لإكمال اللوك، وتركت نسرين شعرها منسدلأً على كتفيها وطبقت مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت قد شوّقت نسرين الجمهور لـ فيلمها الجديد "السيستم"، اذ نشرت صورة لها من الكواليس على صفحتها الخاصة، وكتبت: "تأخرت في الإعلان عن تصويري لفيلم السستم بسبب الاحداث الصعبة و اللاإنسانية التي تمر بها فلسط..ين الحرة العظيمة و لكن من حق عملي وصناع الفلم على أن اعلن واتحدث عن العمل .. و لاننا محكومون بالأمل كما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله ونوس ، طبعات لازم نقوي حالنا و لن يثنينا الحزن والالم عن التمسك بالأمل واعمل العمل بشغف وحب بالتزامن مع استمرارية دعمي الكامل لفلسطين العظيمة واهلنا في غزة إلى أن تتحرر من المحتل من البحر إلى النهر اننا محكومون بالأمل فيلم السيستم".

