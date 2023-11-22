بالفيديو- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تسحر الجمعور بالأسود بمناسبة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو لها بمناسبة عيد ميلادها، وظهرت فيه وهي تحمل بيدها قالب حلوى باللون الأسود، وإرتدت توب باللون الأسود من الشيفون الشفاف ذات أكمام طويلة مع سروال أسود من الجلد واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ابنتها تيا ديب بعيد ميلادها وذلك عبر نشرها صورة جمعتهما من أحدث ظهور وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لها.

وبدت نوال في الصورة مرتدية بدلة باللون الموف أما تيا فظهرت بجاكيت واسعة سوداء مخططة باللون الأبيض وكانتا متعانقتين وأرفقت نوال الصورة برسالة معايدة جاء فيها:"أتمنى لك أسعد عيد ميلاد يا كنزي الثمين".

إشارة إلى أن تيا ديب التي تخصصت في تصميم الأزياء قد أتمت من العمر 25 عاماً إذ إنها مولودة في عام 1998.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ تيا العمر المديد المليء بالصحة والسعادة وتحقيق كل الطموحات التي تصبو إليها.

