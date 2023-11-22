بالصورة - تحت عنوان الأناقة.. دنيا بطمة تتألق بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عيون الجمهور بأخر ظهرو لها عبر حسابها الخاص، حيث نشرت صورة ظهرت فيها بفستان بغاية الأناقة باللون البرتقالي اللامع والبراق ذات أكمام طويلة وذات فتحة عند الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج اظهرت من خلاله جمالها.



وفي وقت سابق، إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد إستقلال بلادها من خلال صورة لـ الملك محمد السادس إلى جانب علم المغرب، نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالقول : "أتقدم للسدة العالية بالله مولانا السلطان الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي قاطبة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال المجيد أعاده الله على بلادنا بالأمن والسلام والازدهار والاستقرار".

