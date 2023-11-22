بالصور- من داخل سيارتها الفارهة..هاجر أحمد تسحر الجمهور بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هاجر أحمد بأخر ظهور لها من خلال صورة من داخل سيارتها الفارهة شاركتها مع الجمهور والمتابعين، تألقت فيها بلوك رائع إرتدت فيه توب واسع باللون الزهري من الصوف ذات أكمام طويلة مع سروال أسود صيق، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت ساق، شاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي لأحدث أعمالها وهو فيلم "بلوموندو"، كما وحمست الجمهور لمشاهدة الفيلم كاشفةً عن موعد طرحه حيث علقت بالقول : "بلوموندو قريبا ١٥ نوڤمبر في جميع دور العرض في مصر والسعودية".

يذكر ان هاجر أحمد تشارك في فيلم "أهل الكهف"، وقد انتهت من تصوير معظم مشاهدها، حيث تظهر بشخصية قديسة في أحد البلدان، وتقع في غرام زائر للمدينة.

الفيلم تدور أحداثه في ثلاثة أزمنة مختلفة في حقبة تاريخية في عام 250 ميلادي، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه. الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

