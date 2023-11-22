فن ومشاهير

عاصي الحلاني عن مقتل الصحفيين في لبنان: "هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق".

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان عاصي الحلاني عن استهداف القصف الإسرائيلي لمراسلة قناة "الميادين" فرح عمر، والمصور الصحفي ربيع معماري.

وكتب "الحلاني"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "يد الإجرام تستهدف الإعلام اللبناني والعربي لإسكات الكلمة الحرة هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق".

وتابع: "أحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء ولقناة الميادين راجياً من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

يذكر أن الكيان الصهيوني يشن ضربات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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