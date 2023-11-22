عاصي الحلاني عن مقتل الصحفيين في لبنان: "هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق".

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
علق الفنان عاصي الحلاني عن استهداف القصف الإسرائيلي لمراسلة قناة "الميادين" فرح عمر، والمصور الصحفي ربيع معماري.
وكتب "الحلاني"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "يد الإجرام تستهدف الإعلام اللبناني والعربي لإسكات الكلمة الحرة هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق".
وتابع: "أحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء ولقناة الميادين راجياً من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".
يذكر أن الكيان الصهيوني يشن ضربات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.