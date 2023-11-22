السبت.. تعرف على مكان عزاء شقيق الفنان شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستقبل الفنان شريف رمزي واجب العزاء في شقيقه صلاح رمزي يوم السبت المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشُيع جثمان الراحل صلاح رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الأربعاء وحرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة الراحل صلاح رمزي ومواساة شقيقه، وعائلته الفنية.

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى رحل عن عالمنا اليوم.