هيفاء وهبي:"أتمنى الأمن والسلام لبلدي الحبيب لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأمن والسلام لبلدها لبنان بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع"x"، :" بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أتمنى الأمن والسلام لجنوبي الجريح وبلدي الحبيب لبنان، ولغزة العزّة وأطفالها وشعبها المناضل".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة هيفاء وهبي أمس الثلاثاء مسلسل "أسود فاتح" على قناة "Mbc مصر 2".

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، ومعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل؛ وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".